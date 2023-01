Herečka Petra Polnišová si plní sen: Zbaví sa nálepky komediálnej herečky?!

Od humoru potrebovala pauzu. A podarilo sa! Herečka Petra Polnišová (46) je známa svojou veselou povahou, preto niet divu, že dlhé roky bola obsadzovaná do komických postáv, ktoré jej už časom akosi prischli.

To sa jej však, zdá sa, zunovalo. Jej srdce totiž pišťalo po niečom úplne inom. A práve to sa jej napokon plní. Ako tvrdí, humor je jej najbližší, a to sa nezmení, ale silený vtip nie je vtipom, preto si to vyžadovalo zmenu. Do života umelkyne tak po rokoch prišla televízna ponuka, ktorá sa neodmieta, a Petra si plní svoj sen.

Komediálna umelkyňa či humoristka sa nálepky potrebovala zbaviť. Herečka Petra Polnišová si uvedomuje, že divák ju takto vníma cez televízne projekty, ako sú seriál Horná Dolná, film Cuky Luky či relácie Kredenc alebo S. O. S. Ako však Petra pre Nový Čas uviedla, od humoru potrebovala na isté obdobie upustiť a viac sa do komediálnych úloh po skončení seriálu Horná Dolná nehrnula. „Myslím, že si chcem dať pauzu od takéhoto typu seriálu,“ prezradila.