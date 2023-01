Karin Majtánová na tento let nikdy nezabudne: Zlý sen každého dovolenkára!

Na vytúžený oddych si musela počkať dlhé hodiny! Moderátorka Karin Majtánová (48) sa rozhodla, že do nového roka vstúpi vysmiata, a to vďaka slnku, zlatistým plážam a tyrkysovému moru, ktoré ponúka Kuba.

Ako to však býva zvykom, keď sa človek na niečo teší, nejde všetko úplne podľa jeho predstáv. Svoje by o tom Karin rozhodne vedela rozprávať. Zbalila kufre sebe a synovi, na cestu do exotiky prizvala dobré priateľky a mohlo sa vyraziť za zážitkami. Nebolo to však také jednoduché. Cesta Karin Majtánovej za relaxom sa mimoriadne skomplikovala.

„Uviazli sme vo Frankfurte na letisku. Náš prestupový let mal meškanie 27 hodín. Aj taký je život leteckých spoločností,“ uviedla moderátorka. Sympatická brunetka však úsmev z tváre nestratila a nezostávalo jej nič iné, len čakať viac ako celý jeden deň, kým odletí za teplom.

„To nič. Verím, že o to viac si náš oddych a pobyt užijeme. Koniec práce, vypíname. Verím, že sa začína oddych a dovolenka,“ dodala Majtánová, ktorej sa nakoniec po 27 hodinách čakania podarilo opustiť nemecké letisko a začať si užívať zaslúženú dovolenku na ostrove, ktorý je známy tancom, cigarami a oslnivými plážami.