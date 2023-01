Novoročné priania známych tvárí: Čo želajú sebe a Slovákom v roku 2023?

Empatia, pokoj, tolerancia a zdravý rozum - to podľa mnohých známych tvárí ľudstvu v dnešnej dobe najviac chýba. Vstúpili sme do Nového roka 2023 a práve to želajú sebe aj všetkým ostatným.

Vladimír Voštinár (58)

Nech je ľudstvo menej nahnevané

„Pomaličky som si zvykol, že je lepšie nemať očakávania absolútne v ničom,“ presviedča nás známy moderátor. „Zistil som, že ak ich nemám, žije sa mi oveľa lepšie. Mnohí sa ma pýtajú, čo očakávam od nového roku. No nič, pretože si ho spravíme my sami. Skôr by som povedal, že by ten nový rok mohol očakávať, že doň vstúpi ľudstvo, ktoré bude menej nahnevané a bude žiť pokojnejším životom. A ak by sa to stalo a mohol by som sa zaradiť do kategórie týchto ľudí, bol by som veľmi spokojný a myslím si, že aj ten rok by vyzeral úplne inak.“

Alena Heribanová (67)

Vážme si ľudskosť

Moderátorka vraj nič neočakáva. „Žijem dneškom, prežívam tichú radosť z toho, čo dostávam. Som vďačná za pokoj, pohodu, prácu, lásku a rodinu, ktorá sa rozrástla o malé vianočné jezuliatko, moje tretie vnúčatko. Verím, že nám ten pocit šťastia a pohody vydrží, že sa v tomto roku budeme opäť usilovať o každodennú tichú radosť medzi našimi najbližšími.“ Alena by si želala, aby sa ľudstvo upokojilo. „Nech sa prestaneme hádať a dokazovať si, kto je silnejší a má väčšiu moc, vážme si múdrosť, ľudskosť, tolerantnosť a statočnosť. Nech si viac ctíme jeden druhého a rešpektujeme svoju inakosť. Priala by som si viac smiechu, radosti a žičlivosti medzi ľuďmi.“



Iveta Malachovská (57)

Nech sa politici starajú o Slovákov

„Mám za sebou úspešný film o pánovi Dvorskom a v príprave ďalšie dva projekty, tak verím, že sa mi v tomto roku podarí realizovať aspoň jeden z nich,“ hovorí moderátorka o svojich pracovných očakávaniach. „Ďalej verím, že všetci budeme zdraví a budeme môcť každý jeden deň prežiť v láske a porozumení aj so svojimi blízkymi a s priateľmi. Celospoločensky očakávam, že sa naši politici budú prioritne starať o dobrý život ľudí na Slovensku, než neustále riešiť problémy iných.“