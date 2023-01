Petraník zúri pre Matovičov status: Počastoval ho vulgarizmom a... Zo slov o jeho dcére Igora rozdrapí!

Spevák Jakub Petraník, ktorý sa zviditeľnil účinkovaním v speváckej súťaži SuperStar, je hrdým členom LGBTI+ komunity a svoju homosexuálnu orientáciu neskrýva.

Rozhodol sa preto reagovať na slová exministra financií Igora Matoviča, ktorý s príchodom nového roka zverejnil na Facebooku obšírny status. V ňom okrem iného spomína aj vraždu dvoch nevinných mladíkov Juraja a Matúša, ktorá sa odohrala v októbri minulého roka pred barom Tepláreň v Bratislave a bola motivovaná práve nenávisťou k homosexuálnej komunite.

"Hetero Igor si takto na nový rok zaspomínal na brutálnu popravu Juraja a Matúša…Opäť svojsky….opäť spomína nakoniec na seba. Jeho vtedajšie priznanie sa k hetero orientácii nebolo pre nikoho šokujúce, keďže za ženu má dlhé roky ženu…kontext nedomyslel, ako ináč. Verím v karmu. Ak by nakoniec bola Klárka (Matovičova dcéra, pozn. red.) lesba, nebola by to vôbec škoda. Už sa potom len vyrovnať s tým, že jej otec je…ako by som to slušne?…k***t," zakončil Petraník svoj poriadne drsný status.