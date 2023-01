Salátová otvorene o veľkom fiasku a obrovskom dlhu z podnikania: Komička si prešla peklom!

Simona Salátová (28) je známa pre svoju vysmiatu tvár a skvelý humor, no vždy to tak nebývalo. Komička totiž pred desiatimi rokmi plávala v celkom iných vodách než dnes.

Zubami-nechtami sa držala práce v gastre a jej snom bolo otvoriť si kaviareň. Z toho však vzišlo hotové peklo. Z podnikania si odniesla obrovský dlh, ktorý splácala až do minulého roku. Po spleti sklamaní a prehier však svoje tragické skúsenosti premenila na vtipy a úprimnými príbehmi si vybudovala nemalé publikum. Odvtedy sa obracia na všetky strany a úspechy zbiera nielen na Slovensku, ale i v susednom Česku.

Komičke Simone Salátovej dalo poriadne zabrať, kým sa dopracovala k statusu, aký má dnes. Osud si ju totiž v mladosti poriadne podal a uštedril jej zopár faciek, ktoré ju pália ešte teraz. „Keď mi udrelo 18, tak som si založila živnosť. Kaviareň, v ktorej som robila prevádzkarku, sa ponúkla do predaja,“ prezradila Salátová v podcaste Na Rovinu. Simona sa nikdy netajila tým, že podmienky, v ktorých vyrastala, neboli najlepšie. Tvrdá výchova a týranie zo strany otca, neskôr teta, ktorá ju zo dňa na deň vyhodila z domu, prevrátili jej dovtedajšiu predstavu o živote naruby.

Nestále rodinné zázemie bez akejkoľvek podpory ju dohnalo k nerozvážnym rozhodnutiam, ktoré si vybrali svoju daň. „Keď vidíš veľa čísel v 18-ich, tak si myslíš, že to nejako hádam zvládneš,“ dodala. Veľký sen o šéfovaní kaviarne sa rýchlo premenil na najhoršiu nočnú moru. „Matematicky, daňovo, s ľuďmi, nijak mi to nevyšlo,“ priznala sklamane. „Najviac ma mrzelo, keď som po troch mesiacoch zistila, že miznú peniaze z kasy. Alebo keď mi zamestnanci zrušili pracovnú zmenu len hodinu pred otvorením,“ porozprávala otvorene. Škola života občas hádže pod nohy obrovské bremená, no Simona si to svoje so sebou niesla ešte ďalších 10 rokov.