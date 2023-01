Vagovič vo vojne s RTVS: Odchod po menej ako 2 mesiacoch! Do koho sa pustil tentoraz?

Investigatívny novinár Marek Vagovič (48) sa v posledný deň minulého roka rozhodol ukončiť reláciu Pod povrchom, ktorú vysielala RTVS len od 17. novembra.

Jeho pôsobenie na obrazovkách pritom malo byť za lukratívnych podmienok a nemalé peniaze. Novinár si však uzurpoval slobodu slova, a tak si na svojho chlebodarcu otvoril ústa a bez servítky povedal všetko, čo mu prekáža. Jeho priame slová preto nenechali chladnými ani kompetentných z RTVS, a tak sa medzi nimi zdvihla vlna drsnej výmeny názorov.

Vagovič sa rozhodol svoje 20-ročné skúsenosti zúročiť vo vlastnej šou, ale podľa vlastných pravidiel a za cudzie, veľmi slušné peniaze. Ako vyplynulo zo zmluvy zverejnenej vo verejne dostupnom registri, za jednu časť si účtoval 1 450 eur bez DPH za 26 až 33 minút, čiže za jednu minútu zarobil 44 eur.

Suma zahŕňala jeho prípravu a moderovanie či honoráre hostí. Napriek tomu na tomto lukratívnom fleku nevydržal ani dva mesiace, dokonca prišiel s ultimátom: „Som ochotný pokračovať len pod jednou podmienkou, že mi bude nielen ústne, ale aj písomne garantovaná úplná autorská sloboda a nezávislosť pri výbere tém a hostí Pod povrchom,“ uviedol a na RTVS nenechal ani nitku suchú.

„Osobitnou kapitolou je mizerný marketing RTVS, ktorý ‚zabije‘ aj program so sľubným potenciálom. Kompetentní sa tam starajú do vecí, do ktorých ich nič nie je – a na promo vlastných značiek zvysoka kašlú,“ podal si marketing televízie. „Po celý čas mojej spolupráce s RTVS nehovoril nikto z vedenia o ,očakávanej sledovanosti“. Vytiahli to až na poslednom stretnutí, pred ktorým som dvakrát pohrozil odchodom, ak budú tlaky a zásahy. Spôsob, akým to urobili, je navyše účelovým žonglovaním s číslami,“ reagoval na vyjadrenie televízie.