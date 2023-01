Mladý moderátor Oliver Oswald si od mamy vypočul trpké slová: Čo si myslí o jeho nočnej šou?

Herec a moderátor Oliver Oswald vhupol do sveta šoubiznisu a televízie ako malý a nielen, že sa v ňom udržal, no v jeho dvadstiatich dvoch rokoch je známy po celom Slovensku. Okrem hereckého chlebíčka okúsil aj ten moderátorský a k popoludňajšej pribudla aj nočná šou v rádiu, ktorá však rozhodne nie je pre každého. Čo na jeho prácu hovoria rodičia? Oswald to povedal na rovinu!