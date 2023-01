Modelka Sklenaříková oznámila rozchod a potom prišlo prekvapenie: To vážne Adriana?

Rozdelení, no stále spolu! Modelka Adriana Sklenaříková (51) pred pár dňami priznala, že jej vzťah s miliardárom Aramom (54) je v koncoch a ich manželstvu po ôsmich rokoch odzvonilo.

Napriek tomu však spolu majú krásnu dcérku Ninku (4), kvôli ktorej stále fungujú ako rodina. Zrejme aj kvôli nej strávili oslavy Nového roka vo vzájomnej spoločnosti a objatí. Sklenaříková s miliardárom s arménskymi koreňmi žila dvanásť rokov, pričom osem rokov boli manželmi.

Počas ich vzťahu si prešli nejednou skúškou, a najmä cestu za vytúženým dieťaťom, ktoré sa narodilo pred štyrmi rokmi. Od tej doby im dcérka Ninka robila len radosť, no ani to nestačilo na to, aby sa ich rodina udržala pokope. Len nedávno totiž Adriana na internete prezradila, že s Aramom sa rozchádzajú.

„So stisnutým srdcom píšem týchto pár riadkov. Bolo to 12 nádherných rokov, ktoré sme spolu prežili. Tešila som sa v každom momente nášho vzťahu. Nikdy som sa nesmiala viac ako pri tebe. Náš príbeh bol nádherný, a tak veľmi som ho milovala,“ napísala modelka, ktorá napriek nezhodám verí, že spolu budú aj naďalej fungovať ako priatelia a hlavne rodičia.

„Napriek tomu sme sa dnes obaja rozhodli ísť každý vlastnou cestou. Láska nikdy nezhasne! Dal si mi najkrajší poklad - našu Ninu. Navždy zostaneš môj poklad,“ dodala plavovláska, ktorá sa drží pravidla, že rodina je všetko. S Aramom totiž strávila aj Nový rok a dokonca sa pochválila spoločnou snímkou, kde sú obaja vysmiati a v objatí. Informácie Nového Času, že dvojica neplánuje klasický rozvod, sa teda ukazujú ako správne.