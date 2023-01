Oliver Andrásy prekvapuje: Doma je manželke na ťarchu! Venuje sa teda radšej svojej „milenke”

Očakávania sa realite neblížia. Niekdajšiu hviezdu televíznych obrazoviek Olivera Andrásyho (65) si Slováci pamätajú ako nezabudnuteľného moderátora obľúbených programov Dereš či Aj múdry schybí.

Teraz si už však obľúbená ikona užíva zaslúžené voľno na dôchodku. Nie je to však také, ako dúfal. Namiesto radosti je svojej manželke skôr na ťarchu. Uniká teda do svojho sveta, v ktorom je šťastný. Síce sa z televíznych obrazoviek pred rokmi vytratil, no prázdnotu určite nepociťuje a vždy sa nájde niečo, čím sa zamestná.



Manželka je tomu rada. „Teraz už som na dôchodku de facto, takže teraz mám čas. Čo je teda úprimne povedané. Moja žena je trošku nervózna. Myslel som si, že sa poteší a odľahčím jej, ale vôbec to tak nie je. Ona to berie tak, že vošiel votrelec do kuchyne, ale už sa s tým pomaličky zmierila,“ priznal Andrásy.

Ťažkú hlavu si z toho nerobí. Venuje sa totiž svojej „milenke“. „Ja hovorím, že moje hoby je mojou milenkou. Zostavujem rodokmeň, takže už som sa dostal do roku 1505,“ pochválil sa Oliver.