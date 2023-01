Hereckí velikáni, hudobné legendy aj úspešní športovci: Osobnosti, ktoré skonali v roku 2022

Hereckí velikáni, úspešní športovci, legendy, ktoré mali hudbu v krvi. Rozlúčili sme sa s viacerými hviezdami, ktoré nám desaťročia robili radosť, no našťastie tu po nich toho zostalo dosť, čo nás bude tešiť aj naďalej. Česť ich pamiatke!

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Ľubomír Roman (13. 3.)

Herec, podnikateľ, politik. Ľubo Roman († 77) vyštudoval Divadelnú fakultu bratislavskej VŠMU, pôsobil ako herec Novej scény v Bratislave, ktorú v rokoch 1991 – 1996 riadil, a neskôr založil divadlo West. Bol pedagógom Divadelnej fakulty VŠMU, no široká verejnosť si ho bude navždy pamätať najmä vďaka množstvu postáv, ktoré stvárnil vo filmoch, v seriáloch či televíznych hrách. Už ako štrnásťročný získal epizódnu rolu vo filme Dáždnik svätého Petra, neskôr nasledovali úlohy vo filmoch My z deviatej A, Slnko v sieti, Stratená dolina či Hody. Prevádzkoval známy penzión v Petržalke a veľa energie venoval politike. Bol ministrom kultúry i parlamentným poslancom, v roku 2001 sa stal vôbec prvým bratislavským županom. Kandidoval aj za prezidenta. Zomrel na infarkt pri sledovaní televízie, v ktorej desaťročia sám vystupoval.

Titus Buberník (27. 3.)

Rodák z Pustých Úľan bol vo svete futbalu známy ako džentlmen na ihrisku, počas kariéry ho totiž vylúčili len jeden jediný raz. Najskôr bol hviezdou mládežníckych tímov Slovan Bratislava, najvyššiu súťaž hral vo VSS Košice, no vrchol kariéry prežil v ČH Bratislava, kde strávil až dvanásť sezón. Elegantný stredopoliar zaznamenal najväčšie úspechy v reprezentačnom drese. Získal bronz na prvých ME v roku 1960 (vtedy Pohári národov, pozn. red.), kde ho navyše zaradili do All Stars tímu, na MS v Čile o dva roky neskôr vybojoval striebro! Ako prvý slovenský hráč sa umiestnil v prestížnej ankete Zlatá lopta, v roku 1959 ho zaradili na celkové 17. miesto.