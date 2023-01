Bývalý superstarista sa odholal k veľkému kroku: Spevák s partnerkou žiaria šťastím! Krásne slová

Spevák Tomáš Bezdeda (37) má obrovský dôvod na radosť! S končiacim rokom padlo rozhodnutie, ktoré nadobro zmení jeho život. Hádam už ani nemôže byť šťastnejší.

Tomáš sa preslávil v prvom ročníku populárnej speváckej súťaže Superstar, kde sa dostal až do finále a obsadil krásne tretie miesto. Okrem svojho talentu sa do povedomia médií dostal vďaka vzťahu s moderátorkou šou Adelou Vinczeovou. To je však už pre oboch minulosť.

Spevák sa netají láskou k priateľke Ivane Lešťanovej a na sociálnych sieťach obaja zdieľajú radostné chvíle zo spoločného života. Posledným príspevkom Tomášovej priateľky bola fotografia, prostredníctvom ktorej pár oznámil svoje zásnuby.



Ako prezradil Tomáš Bezdeda pre Nový čas, pre tento vážny krok sa rozhodli len včera: "Na Silvestra som spieval v hoteli Kempinski a tesne pred mojim vystúpením som Ivanku požiadal o ruku. Ľúbime sa, máme sa radi, a tak som to jednoducho cítil. A je to krásne," vyznal sa zo svojich citov Tomáš, ktorý Ivanke nastokol na prst krásny zásnubný prsteň.