Megahviezda v Inkognite! Tajného hosťa pozná snáď celý svet: Hádači boli z jeho vystúpenia vo vytržení

Tajného hosťa v silvestrovskom vydaní Inkognita vraj pozná takmer celý svet. Vladimír Lichnovský je totiž imitátor, ktorý bol v roku 2004 vyhlásený ako druhý najlepší Elvis na celom svete. Hádači sa síce chvíľu potrápili, kým odhalili jeho identitu, ale potom to stálo za to! Pozerať a počúvať budete s otvorenými ústami - a to nielen toto video, ale aj silvestrovské vydanie relácie Inkognito v sobotu o 20.30 na JOJ-ke.