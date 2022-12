Marián Gáborík bude mať v tanečnej šou lukratívne podmienky: Koľko si vytancuje v Let’s Dance?

Video

Príde si na pekné peniaze! Bývalá hokejová hviezda Marián Gáborík (40) sa upísal televízii Markíza ako jeden z účastníkov šou Let’s Dance. Rovnako ako jeho športoví predchodcovia, aj on by mal byť zárukou sledovanosti a ťahúňom šou. Odmenou pre Mariána bude okrem dobrého pocitu z tanca aj okrúhla sumička, ktorá by mala siahať do výšky niekoľkých desiatok tisíc eur.