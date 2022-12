Vanessa Šarköziová si v 22 rokoch splnila veľký sen: Fotka hovorí za všetko!

Vo svojich 22 rokoch sa po prvýkrát postavila na lyže. Diablica Vanessa Šarköziová (22) je slečna do voza aj do koča.

Okrem toho, že pravidelne hviezdi na pódiu s rodičmi Ernestom (47) a Silviou (47), je študentkou a tiež pracuje ako manažérka. Počas sviatkov si celá rodina zbalila kufre a vyrazila za zážitkami do zasneženej slovenskej prírody - do Veľkej Rače, kde to poriadne žilo.

Umelkyňa si užila sauny, wellness a dobrú hudbu, no okrem toho si po prvý raz obula lyžiarky, nasadila lyže a už sa spúšťala dolu svahom s vetrom o preteky. „Splnila som si jeden zo snov. Postaviť sa na lyže. Bola to zábava,“ uviedla vysmiata Vanessa, ktorá si chvíle so svojimi milovanými nesmierne užívala.