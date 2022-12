Erika Barkolová žiari šťastím: Bude zo mňa babka! Krásny záber dcéry Alexandry s bruškom

Vo svojich 45 rokoch sa stane starkou! Živí ju práca moderátorky a redaktorky, v súkromí je však žena v domácnosti a tiež pyšná matka dvoch krásnych dcér Patrície (25) a Alexandry (23).

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Erika má so svojimi ratolesťami skvelý vzťah, nie je len ich matkou, ale aj dobrou priateľkou. Zatiaľ čo zo staršej Patrície je pracovníčka v banke, žijúca v kanadskom Toronte, mladšia Alexandra študuje medicínu a len nedávno svoju mamu prekvapila novinou.

Moderátorka Erika Barkolová žiari. Nielenže sa vo svojom živote venuje tomu, čo ju baví a napĺňa, ale veľkou radosťou sú pre ňu aj jej dve dievčatá - Patrícia a Alexandra. Mladšia Alexandra nedávno rodine oznámila, že sa stane mamou a Erika starkou. Dlhoročná tvár TV JOJ je nadšená.

Alexandra sa novinou už stihla pochváliť aj na sociálnej sieti, kde zverejnila radostnú fotografiu so svojím priateľom, ktorý ju drží za bruško. „Len my traja,“ uviedla budúca mladá mamička. Pre Eriku znamenajú dcéry všetko a už teraz sa na novú etapu v živote veľmi teší. Veď nový malý člen do rodiny je bezpochyby obrovskou radosťou.