Chystá sa 8. séria tanečnej šou: Tajná hviezda Let's Dance odhalená! Ide o skutočne veľké meno

Korčule vymení za tanečné topánky! Šou Let’s Dance sa minulý rok dočkala veľkolepého návratu po 5 rokoch.

Po obrovskom úspechu je už o pár mesiacov na programe ôsma séria, ktorá prinesie známe tváre nielen z televíznych obrazoviek. Podľa informácií Nového Času získala Markíza do pokračovania bývalého úspešného hokejistu Mariána Gáboríka (40), ktorý sa chystá zodrať nejeden pár tanečných topánok. Dobre mienené rady od jeho ženy Ivany (36), ktorá sa objavila vo viacerých sériách, ho tak môžu vytiahnuť poriadne vysoko.

Televízia Markíza aj ďalší rok staví na pokračovanie megašou Let’s Dance, s ktorou trhala rekordy sledovanosti. Zárukou kvality nie je len ostrieľaný štáb, ale aj prominenti, ktorí ťahajú fanúšikov k obrazovkám. Nová séria sa začne onedlho a diváci s napätím čakajú, kto sa bude biť o titul kráľovnej alebo kráľa tanečného parketu.



Nový Čas zistil, že jedno z mien, na ktoré v televízii stavili, je Marián Gáborík. „Esenciou každého ročníka sú účinkujúci, ktorí programu dávajú tvár. Sme preto veľmi radi, že môžeme potvrdiť prvé meno nadchádzajúcej série. Na jar 2023 vezme parket útokom hviezda NHL, víťaz Stanleyho pohára a elitný hokejový útočník Marián Gáborík,“ povedal PR manažér projektu Tadeáš Kurka.

Hokejista je rovnako nadšený: „Samozrejme, nebude to jednoduché, ale veľmi sa na to teším. Bude to obrovská výzva. Moje skúsenosti s tancom sú akurát tak z minulosti, večer po baroch. (smiech) Mám sa ešte čo učiť. Šou som sledoval a výkony či už tanečníkov, alebo známych osobností boli super, takže sa budem snažiť čo najviac tomu priblížiť. Samozrejme, nebude jednoduché vyjsť zo svojej komfortnej zóny pred zrakmi ľudí a naživo. Uvidíme, bude to zaujímavé, ale teším sa na to,“ priznal Marián.