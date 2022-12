Vianočné prianie Evy Cifrovej sa splnilo: Modelka oznámila tú najkrajšiu správu!

Podarilo sa to! Bývalá playmate Eva Cifrová (40) sa nikdy netajila tým, že túži byť matkou. Osud jej to však prirodzenou cestou nedoprial. Ona sa však nevzdala a vložila sa do rúk modernej medicíny a podstúpila umelé oplodnenie.

Ako samotná blondínka hovorí, nevedela, do čoho sa púšťa, mala strach, no verila, že je to správna cesta. A, ako sa zdá, veriť sa jej vyplatilo. So svojím partnerom Lukášom (40) sú aktuálne šťastím bez seba a už o pár mesiacov sa stanú hrdými rodičmi. Modelka Eva Cifrová je tehotná!

Sympatická blondínka má za sebou dlhú cestu za vytúženým dieťaťom. Podstúpila stimuláciu vaječníkov, odber vajíčok, oplodnenie, vyšetrenie embryí a následne embryo-transfer (zavedenie embrya do maternice). Urobila tak krok po kroku a na záver jej nezostalo nič iné, len čakať, či to všetko stálo za to.