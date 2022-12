Barbora Balúchová v slzách: Sviatky prekazil covid a náhla smrť!

Takto si Vianoce rozhodne nepredstavovala! Usmiata speváčka a moderátorka Barbora Balúchová (35) prežíva v posledných dňoch náročné obdobie. Najkrajšie sviatky v roku plánovala stráviť so svojimi blízkymi a s úsmevom na perách. No človek mieni, život však mení.

Umelkyňa nemohla osláviť Vianoce s rodičmi, pretože k nim domov zavítal koronavírus, ktorý rodinu od seba na nejaký čas odlúčil. Čo však prišlo potom, Barbore zlomilo srdce.

Neverí, že to muselo prísť práve na sviatky. Speváčka Barbora Balúchová, ktorá má syna Alexandra s predsedom parlamentu Borisom Kollárom, má za sebou zarmútené sviatky. Najprv zasiahol do jej života koronavírus, následne úmrtie.

„Bohužiaľ, tieto Vianoce sme si predstavovali v kruhu najbližších, ale covid to zariadil inak,“ uviedla speváčka, ktorá si Štedrý deň nemohla užiť s rodičmi ako tradične. K vianočnému stolu tak zasadla len vo dvojici - ona a syn. „Mamina má covid. My sme ani poriadne nevianocovali. Takže je to u nás teraz také smutnejšie, ale azda si to vynahradíme v najbližších dňoch,“ prezradila Novému Času Barbora.