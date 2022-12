Renáta Názlerová náhle skolabovala! Prvá pomoc od manžela a okamžitý prevoz do nemocnice

Renáta Názlerová (54), slovenská spisovateľka a moderátorka, ktorú si diváci pamätajú najmä z relácie Súdna sieň, skončila náhle v nemocnici.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Zdravotné kompilácie pred Vianocami! Názlerová, ktorá je momentálne riaditeľkou centra sociálnych služieb v Pezinku, len dva dni pred najkrajšími sviatkami v roku skolabovala. Ako píšu Hitky, nešťastie sa stalo 22. decembra skoro ráno a prvú pomoc Názlerovej podal manžel Jozef, ktorý okamžite zalarmoval lekárov a privolal sanitku. Názlerovú trápili najmä problémy s dýchaním. Jej stav sa zhoršil natoľko, že v priebehu pár sekúnd nebola schopná dýchať.

Názlerová skončila v rukách lekárov v nemocnici v Ružinove, kde okrem vyšetrení dostala i štyri infúzie s adrenalínom a kortikoidmi. "Opäť nemocnica, aj s akčným prevozom so sirénami... Ale chvalabohu najhoršie mám za sebou," napísala už pozitívnejšie naladená Názlerová na sociálnej sieti.

Názlerová mala naštrbené zdravie už vlani v decembri, keď niekoľko týždňov bojovala so zákerným koronavírusom. Keď bola z najhoršieho vonku, opäť sa obetavá riaditeľka vrátila do pracovného kolotoča. Je preto možné, že podobne tomu bude i teraz, a Názlerová spraví všetko pre to, aby pre svojich klientov vyčarila to najkrajšie vianočné obdobie.