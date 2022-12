Strach o Lady Mel: Slovenskú tanečnicu ratovali záchranári! Prečo si musela volať sanitku?

Jednu z najkrajších slovenských tanečníc Melániu Kasenčákovú (38), ktorá ako jediná Slovenka tancovala na turné americkej megahviezdy Kanyeho Westa, ratovali záchranári. Ako priznala, starostlivosť o choré dcéry Zaru (9) a Clarrisu (2) sa v týchto dňoch na nej podpísala natoľko, že si pre svoj zlý zdravotný stav musela sama privolať záchranku.

Sympatická brunetka Kasenčáková má s manželom Enricom dve dcérky, Zaru a Clarrisu. Práve okolo nich sa v posledných dňoch zvŕtala, keďže ich skolila choroba. Starostlivá mama, ktorá venuje všetku svoju pozornosť malým princeznám, však odsunula samu seba na druhú koľaj.

„Pred týždňom som sa pristihla, ako si veľmi prajem, aby tá choroba z detí odišla, aby boli zdravé a pokojne nech prejde na mňa, len nech sú ony dve v pohode,“ priznala Melánia. Bohužiaľ, jej želanie sa vyplnilo a jej zdravie si vypýtalo svoju daň.

„No a keďže moje priania sa plnia okamžite, do dvoch dní som si volala sanitku. Som o. k. a ako vidíte, žijem, no nebolo mi všetko jedno,“ povedala tanečnica, ktorá sa veľmi preľakla. Do budúcna však zrejme bude vo svojich vyjadreniach opatrnejšia: „Tož, nabudúce svoje prianie inak sformulujem a hovorím to aj kvôli tomu, aby sme my mamky na seba viac mysleli, aby sme sa ,neodkladali‘ na posledné miesto a nechali občas tu ,ťažobku‘ na manželov. Veď keď nás uvládzu zdvihnúť, potiahnu aj všetko ostatné,“ dodala známa tanečnica.