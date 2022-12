Veľké prípravy Müllerovej na Vianoce: Ctím si müllerovské tradície! Prezradila, aké to sú

Pre Soňu Müllerovú (61) sú Vianoce vzrušujúcim obdobím, keď plánuje a hlavne spomína. Ešte stále žijú jej rodičia, teší sa na príchod detí Filipa (31) a Emy (28). Preto jej na bohatosti stola či darov až tak nezáleží. Hlavne, že sú všetci spolu a zdraví.

Na stole nesmú chýbať ani jedlá vynikajúceho herca a kuchára, moderátorkinho bývalého svokra Vlada Müllera († 60). Soňa si ctí tradície a rodinu. „Vianoce sú pre mňa obdobím, keď sa vraciam do svojho detstva a spomínam. Každý deň si spomeniem na babku, na dedka, mám šťastie, že žijú moji rodičia. Vďaka nim som prežívala krásne Vianoce, tak sa mi vždy rozkrúti film a ja si ho užívam,“ vyznala sa pre Nový Čas.

„Potom prídu deti, to mám veľmi rada. Darčeky nemusia byť, dokonca nemusí byť ani 30 chodov, stačí tá najjednoduchšia klasika - šalát, ryba, ale nie kapor, my si dávame lososa, kapustnica, oplátky, a to stačí. Keď pripravujem večeru, chcem, aby boli deti pri mne a snažím sa im odovzdať rodinné tradície, že keď tu raz nebudem, aby to vedeli po našom.“

Štedrovečerné menu varí podľa svojej rodiny, ale dve jedlá doň pridala z kuchyne bývalého svokra Vlada Müllera († 60). „Naučila som sa od neho kapustnicu a dubákovú polievku, takže u nás prežíva aj müllerovská tradícia,“ odkryla rodinné zvyky.