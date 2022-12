Megaúspešná Slovenka Ivana strávi Vianoce v Amerike: Tak to budete čumieť, čo sa bude podávať!

Najlepšia ženská tatérka na svete Ivana Beláková (41) žije so svojou životnou partnerkou Veronicou striedavo na Slovensku a v Amerike. Tieto Vianoce spolu strávia za veľkou mlákou a my sme boli zvedaví, čo budú robiť počas Štedrého dňa, aké dobroty položia na svoj slávnostný stôl a aké americké tradície sa im páčia.

Ako sme spomínali, tento rok strávia Vianoce v USA, konkrétne v Kalifornii. „Viac nám vyhovuje teplejšia klíma, tak sme sa rozhodli, že časť zimy prežijeme tu. Nesmiem zabudnúť na očarujúcu výzdobu, všade sú nádherné vianočné dekorácie. Vianoce som nemala rada, až pokým som neprišla do Ameriky, vyzerá to tu ako vo filme,“ rozpráva Ivana.

Vianočné sviatky strávia v trojici. „Pri štedrovečernom stole budeme tri ženy. Čakáme, keď za nami priletí zo Slovenska moja mamina, pretože odkedy bol covid, tak u nás nebola, veľmi sa na ňu s Veronicou tešíme.“ Štedrý deň začínajú dobrou náladou už od rána. „Hneď ako sa zobudíme, popíjame šampanské, dáme si fantastický kaviár a dostávame sa do takej oslavnej nálady. S večerou začíname okolo šiestej a dbám na to, aby bola tradičná aspoň rybou,“ smeje sa Ivana a pokračuje, „nemám veľmi rada ťažké slovenské jedlá, ale Veronika je úžasná kuchárka, mala predtým dve reštaurácie, takže ak mám na niečo chuť, uvarí to. Väčšinou teda máme nejaké ryby, mušle, ale aj morské príšerky a kraby.“

Po štedrej večeri sa chodia poprechádzať a nasať vianočnú atmosféru. Amerika je známa neskutočnou výzdobou, ktorá je na všetkých uliciach a domoch. „Na Long beach je jedna z najlukratívnejších častí Naples, sú tam multimiliónové domy a naozaj tá najkrajšia výzdoba. Požičiame si nejakú loď, plavíme sa po kanáloch a kocháme sa okolím. Púšťame si hudbu, zoberieme si šampanské a nejaké dobré syry. Počas sviatkov to robíme aj niekoľkokrát.“

Čím sa Ivana a Veronica obdarujú? Čo je nezvyčajná tradícia White Elephant a prečo navštevujú susedov? To i oveľa viac si prečítate v Novom Čase Víkend.

Ivana spolu s Veronicou cez leto navštívili Slovensko. Pozrite si milý rozhovor s dvojicou.