Neviete, čo si obliecť na Silvestra? Tak pozrite, aké kúsky volí Šóošová! Dámy, toto máte určite v skrini

Na Vianoce aj Silvestra by sme mali byť elegantne a slávnostne oblečení. Lenku Šóošovú (46) poznáme z obrazovky ako moderátorku, ktorá miluje ležérne oblečenie, no mama ju odmalička učila, že na vianočné sviatky treba zo skrine vytiahnuť tie najkrajšie veci.

„Na vianočnú večeru sa vždy obliekam slávnostne. Učila nás to moja mamina, a tak som to priniesla aj do svojej rodiny. Na Silvestra som kedysi na párty chodila vo flitrovom. Teraz sme radi s manželom doma a je to vyslovene papučové," prezradila ostrieľaná moderátorka. Nechajte sa inšpirovať jej nápadmi a pozrite sa, ako jej to pristane!

Elegantná čierna

Čierna v kombinácii so striebornou sú veľmi slávnostné farby. Predĺžené ultramoderné sako s balónovými nafúknutými rukávmi môžete nosiť len s podprsenkou, no ak vám chýba odvaha, dajte si podeň tielko. Zvonové nohavice slávia svoj veľký návrat a svedčia štíhlym aj plnším postavám. Dôležité je obuť si k nim vysoké topánky, vtedy opticky predĺžia nohy.