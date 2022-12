Slovenská herečka prevtelená do ikonickej rozprávkovej postavy: Ani ju nespoznáte! Je to vôbec ona?

Vianoce, to sú aj rozprávky. Veľa rozprávok! Jednou z tých, ktoré dlhodobo milujeme najviac, je Kúzelná opatrovateľka. Príbeh pestúnky so superschopnosťami dobre pozná aj herečka Gabriela Dzuríková (49). Tá sa do kože filmovej Nanny McPhee s radosťou a musíme povedať, že aj veľmi úspešne, prevtelila.

„Samozrejme, že som to videla,“ uistila nás Gabika hneď na začiatku. „Každé Vianoce si ju pozriem, hoci už teraz, keď som staršia, tak si len pretáčam scény, ktoré ma viac bavia. Je to milé, farebné a mám tento film veľmi rada.“ Rozprávky miluje vo všeobecnosti.

„Dabujem animáky a veľmi ma to baví. Myslím si, že by bolo veľmi zlé, keby ma prestali baviť rozprávky. Tento čarovný svet musí tešiť každého, pretože je to taký krásny únik z dnešnej reality. A vždy tam to dobro zvíťazí. Čo, teda, mnohokrát okolo nás nie. Už len preto rozprávky milujeme.“

Prevteliť sa do roly, ktorú si v britsko-francúzskej rozprávke zahrala Emma Thompson, vraj bolo doslova úžasné. „Veľmi rada by som aj na Slovensku točila takúto rozprávku. Bolo to veľmi fajn. Samozrejme, nie je to úplne 100-percentne dokonalé, ale bola to zábava,“ povedala nám, zohavená takmer na nespoznanie.