Nela Pocisková otvorila dvere do súkromia: Magické Vianoce a Silvester? To budete herečke závidieť

Odkedy sa stala dvojnásobnou mamou, Vianoce pre ňu nadobudli úplne iný význam. Herečka a speváčka Nela Pocisková (32) sa za ničím nenaháňa a snaží sa spolu s partnerom Filipom Tůmom (44) vychutnávať ich pokojnú atmosféru. Prezradila nám, ako vyzerá Štedrý večer v rodinnom kruhu, aký najkrajší darček dostala aj to, prečo Ježiško nedonesie synovi pavúka.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Čo pre vás znamenajú Vianoce?

Vianoce sú pre mňa najkrajším sviatkom v roku. Vždy sa mi vybaví moje detstvo, pečenie koláčikov s mamkou, vyzdobovanie domu, proste rozprávkové obdobie. Keď som sa stala mamou, nadobudlo to celé ešte väčší rozmer, detská radosť a čistota toho celého je nádherná. Pred pár dňami som počula Lianku, ako sa baví s kamarátkou o tom, či už k nim prišiel Ježiško alebo Mikuláš. To, že v neho stále veria, je také čarovné. Čím som staršia, tým viac cítim, že pribúda okolitého tlaku a stráca sa pokoj, ktorý by mal počas Vianoc všade panovať, všetci sa náhlia kupovať darčeky na poslednú chvíľu a stresujú sa. Snažím sa posledné roky tomu vyhýbať a nedbám na to, či mám kompletne všetko, chcem mať proste pokoj, aby sme si všetci oddýchli a boli spolu v pokojnej atmosfére.

Spomínate si na nejaké nezabudnuteľné Vianoce, keď ste boli ešte malé dievčatko?

Pamätám si presne na to, keď sme s bratom zistili, že darčeky nenosí Ježiško, pretože sme ich našli v šatníku. Stále sme, samozrejme, pred rodičmi hrali, že v to veríme. V kuchyni bola kuchynská linka, za ňou jedálenský stôl a pred ňou stromček, čiže sme v podstate nevideli, keď tam niekto dával darčeky.

Po štedrej večeri zazvonil zvonček a počuli sme, ako sa tatino plazí po zemi, lebo nechcel, aby sme ho zbadali. Vzdychal a nadával, že mu niečo nejde, až sa mu nakoniec podarilo zhodiť stromček. Bola to pre nás veľmi vtipná príhoda, na ktorú s úsmevom spomíname dodnes.

Mali ste nejaký vysnívaný darček, ktorý ste nikdy nedostali?

Celé detstvo som túžila na Vianoce dostať koňa, vždy som ho aj dostala, len škoda, že plyšového. (smiech) Bol to môj veľký sen, milovala som kone, aj som dlho na nich jazdila.