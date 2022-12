Peter Batthyany je zaľúbený až po uši: Wau, pozrite na jeho novú priateľku!

Rozumejú si! Herec Peter Batthyany (56) je už niekoľko mesiacov znova zamilovaný a po jeho boku stojí priateľka Petra. Vzťahy s jeho priateľkou utužuje aj jeho dcéra, tiež Petra (27). So svojimi kráskami si pred tohtoročnými Vianocami dokonca struhli krásne fotenie.

Batthyany je známy najmä ako komediálny herec, ktorý hviezdil v seriáloch ako Mafstory či Profesionáli. Potom sa síce z obrazoviek stiahol a dnes sú to už roky, no na sociálnych sieťach je aktívny stále. Práve tam sa nedávno nielen on, ale aj jeho dcéra Petra pochválili krásnou vianočnou snímkou, na ktorej sú oni dvaja, aj Petrova vnučka Viktorka, ktorá bude mať onedlho tri roky.

Okrem nich sa však na rodinnej idylke podieľala aj Batthyanyho nová známosť, jeho láska Petra, s ktorou už randí nejaký ten mesiac. „Obrovské ďakujem Berte Švarc za našu prvú rodinnú fotku, ktorá pre nás veľa znamená, a je nám cťou, že je práve od teba. A ešte najväčšie ďakujem tebe, tatino, za tento krásny darček. Moja rodina je ten najkrajší dar z nebies,“ napísala jeho dcéra.

