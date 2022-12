Veronika Ostrihoňová a Matej Sajfa Cifra sú hrdými rodičmi dcéry Sáry a syna Šimona. O to viac sa tešia na nadchádzajúce sviatky, ktoré strávia po prvý raz vo štvorici. Veronika poodhalila, ako vyzerajú Vianoce v ich rodine, prečo nekupujú deťom darčeky, no aj to, prečo si ich malá Sára nechce otvárať! Jej slová vás pobavia!