Známi Slováci spomínajú na Krčméryho († 62): Dojemné odkazy do neba od Kisku či Valábika

Nečakaný odchod uznávaného lekára Vladimíra Krčméryho († 62) otriasol nielen širokou verejnosťou, ale aj známymi tvárami slovenského šoubiznisu či politickej scény.

Tie na sociálnych sieťach zanechali svoje odkazy plné vďaky a obdivných slov, pričom na zosnulého Krčméryho spomínajú len v tom najlepšom svetle.



Boris Valábik, bývalý hokejista, moderátor

Odišiel veľký človek. Bolo mi cťou PÁN profesor. ĎAKUJEME za všetko Vladko, obetoval si svoj život pre druhých, aj keď to mnohí nevedeli pochopiť, ani oceniť. Vždy keď si prišiel do miestnosti, videl som, ako všetci cítia obrovský rešpekt, ako si v ľuďoch dokázal prebudiť pokoru jedinou vetou. Ako si dokázal upokojiť atmosféru jediným milým vtipom. S tebou vždy do miestnosti prišiel pokoj a rozvaha. Užívaj si zaslúžený oddych tam hore. Tu dole si toho pre nás už spravil viac, ako sme si častokrát zaslúžili.

Mária Čírová, speváčka

R.I.P., Pán profesor Krčméry, ďakujem za 10. november 2022, keď sme sa na seba pozreli a ja som vám mohla zahrať Unikát. Od začiatku do konca aj s poďakovaním za všetku vašu doterajšiu prácu pre ľudí, pre Slovensko. Potom som sa musela presunúť na ďalšie miesto môjho koncertu a už som nestihla byť s vami tak, ako som si želala. Povedala som si niečo veľmi podobné, ako pri mojom milovanom dedkovi, keď som mala 17. Veď ešte sa uvidíme, ešte bude čas povedať si viac.