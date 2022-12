Dráma u Evy Varholíkovej: Zásah polície aj záchranky! Čo sa dialo v byte bohatej dedičky?

Rodina v strachu a obavách! Dedička z klanu Rezešovcov Eva Varholíková (44) sa po návrate z maďarskej basy, kde sedela kvôli usmrteniu štyroch osôb na maďarskej diaľnici, usadila opäť v Košiciach a vrátila sa do bežného života.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Presťahovala sa do bytu, odkiaľ mala len na skok do centra mesta. Práve v jej príbytku však minulú stredu museli zasahovať polícia aj hasiči. Dráma sa začala po tom, ako sa s blondínkou nevedela spojiť jej vlastná matka. Hasiči napokon vyrážali dvere a milionársku dedičku následne prevážali do nemocnice!

Eva Varholíková je známa nielen ako členka rodiny niekdajšieho oceliarskeho magnáta Alexandra Rezeša († 53), ale najmä ako osoba, ktorá si pod vplyvom alkoholu sadla za volant a na maďarskej diaľnici v roku 2012 spôsobila dopravnú nehodu a usmrtila štyri osoby. Posedela si za to šesť rokov v maďarskej base, no už štyri roky je na slobode. Našla si prácu v hoteli a dokonca prišlo aj k predaju rodinnej vily a ona sama si zariadila byt v centre Košíc.

Aj keď sa zdalo, že je všetko v starých koľajach, Varholíková opäť postavila rodinu na nohy. Keď sa Eva Rezešová nevedela spojiť s dcérou, zburcovala policajtov, ktorí okamžite vyrazili do Evinho bytu. Podľa informácií Nového Času tu došlo ku skutočnej dráme a pravdepodobne jej mohlo ísť o život. Záchranné zložky v jej byte na Štúrovej ulici zasahovali v skorých ranných hodinách v stredu 14. decembra.

Po príchode polície museli na mieste zasahovať aj hasiči, ktorí sa do obytných priestorov museli dostať nasilu, a to krátko pred 3. hodinou ráno. „Záchranári museli Eve na mieste asistovať a následne ju záchranka prevážala do nemocnice,“ povedal nám zdroj z okolia Rezešovcov. Samotná rodina pritom mlčí rovnako, ako to bolo počas dlhých rokov, ktoré strávila blondínka za mrežami.