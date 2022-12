Známa slovenská módna návrhárka Jana Jurčenko (48) si nedávno spravila výlet do Florencie.

Nešla však na módnu prehliadku, ale prevziať si zaslúženú veľkolepú cenu. „Moja prvá reakcia na túto udalosť bola taká, že som to odmietla. Neverila som, že to je pravda, veď Taliani... Musím však poďakovať výtvarníčke Márii Feketeovej, že bola taká neúnavná a doslova ma ‚dokopala‘ do toho, že takáto ponuka sa neodmieta. Spolu sme vytvorili kolekciu a dnes si odnášam ocenenie ST. OSCAR DELA MODA. Oci, mami, verím, že to tam hore vidíte,“ povedala šťastná Jana.