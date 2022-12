Ostrý spravodajský battle: Belányiová kolegom nič nedarovala! Mečiar a Haraksin ledva vypotili pár slov

Andrea Pálffy Belányiová, Dárius Haraksin a Ján Mečiar prinášajú tie najdiskutovanejšie spoločenské témy v spravodajstve TV JOJ a JOJ 24. Vďaka svojej práci tak majú určite výnimočný prehľad nielen o aktuálnom dianí, ale aj o celospoločenskej situácii.

A Aďa, ako ju familiárne volajú kolegovia, to v relácii roztočila a zo začiatku sa jej skutočne veľmi darilo. Avšak ku svojmu účinkovaniu sa vyjadrila len veľmi skromne.

“Za seba musím povedať, že som sa tešila na tú zábavnú časť a z tej vedomostnej časti som mala rešpekt, pretože v relácii Riskuj dostávajú súťažiaci naozaj celkom náročné otázky. Na to sa nedá nijako špeciálne pripraviť, pretože okruhy tém sú naozaj veľmi široké. Ale Darka aj Janka poznám dlhé roky a tak som si povedala, že si to spolu užijeme a maximálne trochu hanby si človek narobí (smiech). Sadli mi otázky o gastronómii, či športe, ale teda tie košické témy ma ako rodáčku zastihli nepripravenú. Tak som sa aspoň niečo nové naučila,“ povedala na margo súťaže obľúbená moderátorka Andrea Pálffy Belányiová.



V relácii sa zabavil aj Ján Mečiar, ktorý priznal, že to bol výnimočný zážitok. “Mám veľmi rád takéto vedomostné súťaže, kedysi dávno som pre ne vytváral otázky a overoval ich. Medzery som mal v mnohých oblastiach, ale niektoré mi vyložene sadli. Bolo to napínavé až do úplného konca. Možno môžem prezradiť, že rozhodla až úplne posledná otázka. “

Kto napokon zvíťazil a pomohol tak prostredníctvom Nadácie TV JOJ charitatívnym projektom, sa dozviete v zábavno-vedomostnom kvíze Riskuj! na TV JOJ už v utorok 20. decembra o 17.10.

So spravodajcami si môžete porovnať sily i vy. Otestujte svoje vedomosti v našom kvíze.