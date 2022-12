Pocisková prezradila, čo chce jej malý Hektor na Vianoce: Uff, to vážne? Mama to hneď zatrhla!

Speváčka Nela Pocisková je mamou syna Hektora a dcéry Lianky, ktoré vychováva s partnerom Filipom Tůmom. Vianoce klopú na dvere a Nela sa ako správna mama snaží pripraviť tie najčarovnejšie sviatky so všetkým, čo k tomu patrí. Vianoce sa nezaobídu ani bez darčekov a Nela si zaspomínala nielen na jeden, ktorý ju dojal k slzám, no odhalila aj to, čo z listu Ježiškovi tento rok malému Hektorovi nemôže splniť. Jej slová vás pobavia!