Manželia Martina a Rory Sabbatini našli svoj dom snov v Bratislave: Obrovská vila za 670-tisíc eur?!

Martina (42) a Rory (46) Sabbatini žijú už dlhé roky na slnkom zaliatej Floride. Vďaka Roryho úspešnej golfovej kariére dvojica precestovala takmer celý svet, ale vždy sa vracali do svojej luxusnej vily v jednej z najbohatších floridských oblastí.

Napriek tomu pred časom priznali, že ich to stále čoraz viac láka naspäť do Martininej domoviny. Na Slovensku sa narodil aj jej syn Šimon (13), ktorého má s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (57). Po rokoch prežitých za veľkou mlákou napokon spravili rázny krok a podľa zistení Nového Času si kúpili priestranný dom v lukratívnej časti Bratislavy. Z vrecák však museli vytiahnuť pekný balík peňazí.

Martina a Rory, držitelia olympijských medailí, už počas tohtoročného leta prezradili, že by si radi zadovážili nehnuteľnosť na Slovensku. Dvojicu to čoraz viac ťahalo na Slovensko, za ktoré dokonca známy golfista Rory súťaží vo svete, a zdá sa, že sa im ich sen konečne splnil. A to konkrétne koncom októbra tohto roka, keď si tľapli s predajcom a získali do svojho portfólia lukratívnu nehnuteľnosť v Bratislave.