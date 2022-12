Bardy presedlal z armády do prvej šoubiznisovej ligy: Chýba mu prísny režim?!

Vďaka účinkovaniu v seriáli Druhá šanca dostal Adam Bardy (28) doslova druhú šancu aj v živote. Kariéru profesionálneho vojaka vymenil za šoubiznis a, ako sa zdá, rekordne rýchlo postúpil do prvej ligy. Rozprávali sme sa o tom, či potrebuje herecké doučovanie, o odriekaní, otcovstve a, samozrejme, aj o Vianociach.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Vnímate rok 2022 ako doteraz najúspešnejší vo svojej kariére?

Rozhodne ho vnímam ako veľmi silný rok, keď sa veľa vecí v mojom živote pohlo určitým smerom, zmenilo, ale neviem, či by som ho označil týmto superlatívom. Samozrejme, som vďačný za všetko, čo sa tento rok stalo, ale myslím, že v každom roku sa stane niečo zaujímavé.

Úspech seriálu Druhá šanca a vydarené účinkovanie v Let’s Dance vás posunuli do prvej šou­biznisovej ligy. Aké to je, byť na výslní, na vlne...?

Ďakujem, beriem to ako kompliment, ale nevnímam sa ako človek v prvej šoubiznisovej lige. (smiech) Úspech seriálu Druhá šanca ma veľmi teší a to, že som mal možnosť divákom Let’s Dance ukázať, že na sebe dokážem zamakať takisto, ale na „vlnu“ sa určite nespolieham. Som rád, že môžem byť súčasťou nových projektov, snažím sa zlepšovať a zároveň pracujem s ľuďmi, s ktorými to má zmysel a to je pre mňa dôležité.

Po rokoch, keď ste sedeli na dvoch stoličkách, ste definitívne preladili na šoubiznis. Ako veľmi vám chýba armáda?

Nemám čas si uvedomovať, či mi chýba, a to je dobre. Ale úprimne, je to etapa života, ktorá je za mnou, veľa mi dala a som rád, že som mohol byť súčasťou ozbrojených síl. Funkcie, v ktorých som slúžil, mi umožňovali sa neustále vzdelávať a posúvať vpred, spoznal som zaujímavých ľudí a nadobudol som cenné skúsenosti a hodnoty, ktoré podľa mňa len tak v inej profesii nenadobudnete. Ale, ako hovorím, je to niečo, čo určite malo zmysel, ale už je to za mnou. Aj keď – nikdy nehovorte nikdy. (smiech)