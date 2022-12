Lúčenie sa so Soňou Valentovou († 76): Krásne, čo spravila Činohra SND! Posledné zbohom môžete dať herečke i vy

10. decembra sa do hereckého neba odobrala talentovaná herečka Soňa Valentová († 76). Rodina nebohej Soni naďalej mlčí, no priatelia i kolegovia cítia po jej poslednom výdychu v seniorcenre veľký smútok. Činohra SND učinila krásne gesto a umožnila tak tým, ktorí za talentovanou umelkyňou smútia, povedať posledné zbohom.

Vzdali jej hold! Činohra SND si dojemne uctila nebohú herečku. "Vážení priatelia, so Soňou Valentovou sa budú môcť rozlúčiť všetci, ktorí ju mali radi a chcú jej venovať tichú spomienku, prostredníctvom kondolencií do kondolenčnej knihy, ktorá je umiestnená vo foyer Činohry SND," píše sa na sociálnej sieti Činohry SND s tým, že kniha bude verejnosti sprístupnená až do 20. decembra.

Členkou SND sa Soňa Valentová stala v auguste 1967, keď dokončila štúdium herectva na VŠMU, a rozlúčila sa ním v máji 2018. Za ten čas herečka stihla stvárniť viac ako 80 postáv. Slovenské národné divadlo a jej obdivovatelia nikdy nezabudnú na túto krehkú pôvabnú dámu, presvedčivú v drámach a spontánnu a hravú v komédiách.