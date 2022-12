Vanessa Šarköziová prehovorila o problémoch: Išlo do tuhého, ambície sa jej poriadne vypomstili

Zobrala si toho na plecia príliš veľa! Speváčke a hudobníčke Vanesse Šarköziovej (22) nestačilo len vystupovať po boku svojich rodičov Ernesta (47) a Silvie (47) v zoskupení Cigánski diabli.

Bývalá členka Orchestra SND pre Nový Čas prehovorila o svojom náročnom období. Najprv začala popri štúdiu pracovať ako pani učiteľka, následne prijala aj ponuku PR manažérky. Umelkyňa to však časom prestala zvládať.

Sympatická Vanessa sa odmalička venuje hudbe a pomaly si šliape chodníček svojej umeleckej kariéry. Do sveta spevu a hudby ju zasvätili známi rodičia Šarköziovci, ktorí mladý talent neustále podporujú. Vanessa je ambiciózne dievča, ktoré sa rozhodlo sedieť na viacerých stoličkách. No nevyplatilo sa jej to. Telo jej povedalo - a dosť!

„Môj pracovný čas bol taká malá samovražda. Najprv som minulý rok učila hudobnú a výtvarnú výchovu popri štúdiu na dvoch školách. Tento rok, od septembra, som bola pedagogická asistentka pre integrované deti. Práca v škole ma veľmi bavila,“ uviedla speváčka pre Nový Čas.

V súčasnosti je však všetko inak a Vanessa bola nútená spomaliť. „Zobrala som si toho na seba príliš veľa. Nedalo sa to však zvládnuť,“ dodala umelkyňa, ktorá aktuálne pracuje ako PR manažérka a študuje na cirkevnom konzervatóriu operný spev a zároveň na VŠMU hru na kontrabas.

Mladý talent má len jedno zdravie a telo dalo Vanesse pocítiť, že už dlhšie melie z posledného. „Bolo to už neúnosné. Už to moje zdravie vzdalo. Bola som často a dlho chorá. Moja imunita to nezvládala,“ dodala.