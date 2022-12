Spevák Robo Opatovský je od roku 2009 ženatý so svojou Katkou a všetko nasvedčuje tomu, že dvojici to klape. Podľa slov speváka v ich prípade dokonca platí pravidlo, že protiklady sa priťahujú stonásobne a prezradil aj dôvod. Odhalil však aj to, prečo sa pred manželkou niekedy musí schovať a prečo si chce doma zriadiť trucovňu!