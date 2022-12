Kolárovský o vzťahu s matkou svojej dcéry Nízlovou: Po romantike v Tatrách vyšiel s pravdou von

Len nedávno odzvonil zvonec láske medzi hudobnou hviezdou Matúšom Kolárovským (22) a priateľkou Nikolou (22). Od toho dňa sa snaží byť najmä vzorným otcom pre svoju malú dcérku Neu (1), ktorú má s Veronikou Nízlovou (36).

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Po romantických spoločných dňoch v Tatrách však napokon Novému Času prezradil, ako to v skutočnosti medzi nimi naozaj je. Mladý spevák a herec Matúš Kolárovský je v poslednom čase horúcou témou, keďže sa naňho kládlo veľa povinností, či už z oblasti pracovnej, ale aj rodinnej. Veronika Nízlová sa neraz sťažovala, že sa nevenuje svojej malej dcére Nei, ktorú s ním má.

Po tom, čo sa rozišiel s priateľkou, začal sa dosť často opäť ukazovať nielen v twiinskinej blízkosti v jej dome, ale strávili aj pár dní v našich horách, kde si štebotali. Aj keď to vyzeralo, že majú k sebe opäť blízko, Kolárovský to napokon zmietol zo stola. Novému Času priznal, že pravda je niekde úplne inde: „My sme nikdy neboli úplne spolu. Vzťahy máme dobré a teraz je to najlepšie, ako to je. Udržujeme vzťahy pre nás, aby malá videla, že sme v pohode, ale nie je to medzi nami tak, ako sa šušká,“ povedal.