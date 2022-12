Brutálna bitka na koncerte Slobodnej Európy má dohru: Obvinenie a drsný odkaz kapely náckom!

Ďalší násilný incident proti LGBTI+! Uplynulá sobotná noc patrila v Skalici kapele Slobodná Európa, ktorej frontmanom je spevák Whisky (53), exmanžel hudobníčky Doroty Nvotovej (40). Na dvojkoncerte vystúpila aj skupina Berlin Manson, ktorá umiestnila na dídžejský pult vlajku na podporu LGBTI+.

To však vyvolalo vášne u skupinky mužov, ktorí agresívne vtrhli priamo na pódium a zaútočili hlavne na speváka tejto kapely Adama Draguna. Ten utŕžil vážne zranenia, ktoré nezostali bez ohlasu. Na polícii podal trestné oznámenie a muži zákona začali okamžite konať.

Kapelu Berlin Manson, ktorá prišla do Skalice aj s kapelou Slobodná Európa odpáliť veľkú šou, napadli piati násilní muži len preto, že na pult vyvesili vlajku na podporu LGBTI+ komunity. Ešte pred začiatkom ich koncertu mal hudobníkov prosiť jeden z ochrankárov, aby vlajku odstránili, na čo povedali nie. „Problém sa začal, keď po nás hodili fľašu, potom to začalo eskalovať viac, až to prešlo do bitky, a tam už išli päste a natvrdo,“ opísal detaily útoku hudobník Patrik pre TV Markíza.

Agresori boli však oproti trom členom kapely v jasnej presile. Spevákovi zlomili sánku a ďalšiemu členovi zas vytrhli z ucha náušnicu. Skupina napriek vážnym zraneniam koncert odohrala až do konca. „Krvácali počas celého koncertu. Po skončení sme išli do nemocnice a tam sa zistilo, že má na dvoch miestach zlomenú sánku. Takže tam aj ostal,“ dodal.