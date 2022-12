Život Valentovej († 76) po boku režiséra Haspru († 74): Často mu bola hromozvodom, zvykla si aj poplakať

Herečka Soňa Valentová († 76) bola krásna žena a muži z nej padali do kolien. Jej veľké oči a výrazné rysy tváre nedali spávať mnohým, mali však smolu. Pri prvej príležitosti si ju uchmatol režisér Pavol Haspra († 74).

Často na ňu žiarlil, najmä keď sa v niektorých filmoch objavila nahá, a neraz si na nej počas skúšok vybil nespokojnosť. Herecká diva priznala, že si viackrát aj poplakala a viackrát hrala úlohu hromozvodu.

Rodáčka z Trnavy prežila 38 rokov po boku režiséra Pavla Haspru († 74). V životopisnej knihe neopomenula ich prvé zoznámenie vo vtedy vychýrenom Divadelnom klube. „Zrazu zdvihol zrak, práve keď som vstúpila, na okamih stíchol a ruka sa mu zastavila vo vzduchu. V tej chvíli sa ostatní obrátili a mňa zaliala červeň,“ zaspomínala si vo svojej biografii Prelet nad životom z roku 2010 Valentová.

Nebola to láska na prvý pohľad



Po rokoch ich stretnutie okomentovala slovami: „Ten vyzývavý a trochu ironický pohľad vo vášnivej až takmer divokej tvári vidím pred očami dodnes. Ja síce na znamenia neverím, ale on bol Strelec a ja korisť. Nie, nebola to láska na prvý pohľad.“ Napriek tomu sa na neho namotala a bola to láska na dlhých 38 rokov.