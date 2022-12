Nemôže sa na to pozerať! Saxofonista Felix Slováček (79) sa rozhodol pre razantný krok, ktorým chce pomôcť svojej manželke Dáde Patrasovej (66). Tá totiž nedávno neprišla na sľúbenú akciu pre deti, a tak hudobníkovi praskli nervy.

„Je to koniec jej kariéry!“ vyhlásil Felix, ktorý už má plán, ako ju zachrániť. „Jediná možnosť, čo tu je, je zbaviť ju svojprávnosti, inak umrie! To nepochopí nikto, kto nemá doma takéhoto chorého človeka. Keď sa to stane, tak všetci budú chodiť a nadávať mi, prečo som niečo neurobil. Je to ťažké,“ dodal saxofonista, ktorý tvrdí, že má Patrasová dlhodobo veľmi kladný vzťah k alkoholu.