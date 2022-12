Veľkolepé Vianoce u Sisy Sklovskej: Ako kráľ a kráľovná! A kto bude stáť celý deň za sporákom? Budete prekvapení

Najkrajšie sviatky roku sa blížia a s nimi aj čas pokoja, pohody a nezameniteľnej atmosféry. Inak tomu nebude ani v prípade speváčky Sisi Sklovskej, ktorá sa na vianočný čas nesmierne teší. Energická speváčka poodhalila, ako budú vyzerať Vianoce u nich doma, prečo kupuje darčeky na poslednú chvíľu, no aj to, čo by jej manžel v žiadnom prípade nerozdýchal!