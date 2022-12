Na legendárnu Soňu Valentovú († 76) spomínajú i jej kolegovia: Dojemné slová na rozlúčku

Legendárna herečka Soňa Valentová († 76) sa pobrala do umeleckého neba. Na túto nezabudnuteľnú ženu si pospomínali aj známe osobnosti, ktorých jej smrť hlboko zasiahla.

František Kovár (76), herec

- Bola nesmierne talentovaná, mala nádherné veľké oči. Postáv odohrala veľmi veľa, čo bolo dôležité, ľudia ju mali radi ako človeka a herečku. Ja takisto, bolo mi ľúto, keď sme sa od roku 2016 už nevideli, ale prešli sme spolu kus cesty. Vždy som ju obdivoval, pretože vedela spievať, tancovať, venovala sa aj poézii a ten svoj talent a dar od Boha vo svojom živote naplnila, česť jej pamiatke.

Maroš Kramár (63), herec

- Ja som veľa robil aj s ňou, aj s jej dcérou, aj s jej mužom, mám na všetkých pekné spomienky. So Soničkou si pamätám na krásnu vec Egletiérovci, mamu mi hrala v Pokrvných bratoch, veľký profesionál a dobrý človek.

Ivan Vojtek (60), herec

- Opäť sa herecké kráľovstvo čiernym súknom obtiahlo. Mal som tú česť so Soničkou aj účinkovať aj hrať. Všetci pôjdeme do hereckého nebíčka, ale tomu sa zabrániť nedá. Je to reálna smutnosť. Mali sme sa veľmi radi.