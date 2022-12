Valentová († 76) s uhrančivým pohľadom milovala jediného muža: Haspru († 74) uchmatla kolegyni

Príbeh veľkej lásky nádhernej Sone Valentovej († 76) a režiséra Pavla Haspru († 74) sa začal smútkom jeho vtedajšej manželky, herečky Viery Strniskovej († 83).

Do vzťahu prišla dcéra Jana, ktorá sa takisto venuje herectvu a réžii. Haspra sa však zapozeral do mladučkej charizmatickej Sone. Obe dámy sa pravidelne stretávali na divadelných doskách, neraz pod jeho režisérskou taktovkou. Boli profesionálky, veľakrát to nebolo jednoduché, ale súkromie do práce neťahali.

Pavel Haspra a Viera Strnisková boli manželia štyri roky, keď sa zahľadel do krásnej, o 17 rokov mladšej a talentovenej Sone Valentovej. Učarovala mu tak, že neváhal a požiadal o rozvod. Exmanželka sa pre to dlho trápila, ale pracovný kolotoč, v ktorom sa trojica neraz ocitla na javisku pod Hasprovým vedením, zvládali. Po smrti Strniskovej v roku 2013 Valentová na margo ich vzťahu povedala: „Nebol s tým žiaden problém. Viera bola veľmi dobrá a pracovitá herečka, no je pravda, že bližšie som ju nepoznala.“

Hoci sa spočiatku mohlo zdať, že dvojica konala svojho času zbrklo, pár Valentová – Haspra bol spolu dlhých 38 rokov. Postupne sa im narodili dve dcéry, Katka a Natália, ktoré išli v rodičovských šľapajách.