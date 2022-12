Koho každého obťažovali stalkeri? Známe tváre prehovorili o svojich nepríjemných skúsenostiach

Nedávno otriasol svetom slovenského šoubiznisu prípad stalkera, ktorý sledoval mnohé celebrity. Obvineného muža minulý mesiac poslal okresný súd v Bratislave do väzby. Známe tváre majú so stalkermi bohaté skúsenosti, a preto nás zaujímalo, ako sa s takýmito nepríjemnými situáciami vyrovnali.

Dara Rolins (50) - Vnikol jej do domu

Speváčka mala skúsenosť so stalkerom, keď bola ešte na začiatku kariéry. „Písal mi listy, zvonil u nás doma, až to došlo do štádia, že si kvôli mne chcel vziať život. Bola som malé dievčatko a on muž. Nakoniec mu to môj ocko ručne-stručne vysvetlil a dokonca si ho zobral pod patronát, aby nerobil blbosti,“ hovorí Dara. Nedávno sa v jej živote objavil ďalší nechcený muž, ktorý ju prenasleduje vyše troch rokov. „Prechádzal sa po našej ulici, vyzváňal a dobýjal sa nám do domu. Naposledy ohrozoval moju Lauru aj s opatrovateľkou, keď som bola na koncerte.“ Situácia sa vyhrotila minulý týždeň, keď speváčka išla zaparkovať do garáže. „Vtedy vliezol do domu. Našťastie bol pri mne Pavel, ktorý ma, samozrejme, bránil. Nechcem si ani domýšľať, čo sa všetko mohlo stať, ak by som sa s tým bláznom ocitla vo svojom dome sama. Ten paradox, že sa človek utešuje slovami, že našťastie nemal pri sebe zbraň, je, samozrejme, na hlavu. Dúfam, že to konečne bude mať preňho patričné následky.“