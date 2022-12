Herečka Liv Bielovič a jej 4-krát prvýkrát: Tento zážitok považuje za nezabudnuteľný!

Patrí k herečkám, ktoré si vyskúšali aj zahraničnú produkciu. Liv Bielovič (38) nám porozprávala, čo na takomto nakrúcaní zažila, zaspomínala si na svoju prvú lásku aj na to, prečo si zlomila členok, keď išla na svojom ružovom bicykli.

Prvé rande

Prvé rande som zažila, keď som mala trinásť rokov, so svojím susedom z prešovského sídliska. Boli sme si sympatickí zo školy. Samozrejme, že si úplne presne pamätám aj jeho meno, ale to nemôžem prezradiť (smiech). Chceli sme ísť na autobus do parku a keď sme sa priblížili k ceste, odrazu ma silno chytil za ruku a držal ma tak pevne, až kým si nebol istý, že bezpečne prejdeme cez cestu. V tom momente mnou prebehli také zimomriavky, že si to pamätám dodnes. Boli sme zaľúbení nejakú tú chvíľu, ale naše cesty sa rozišli, keď sme sa každý odobrali študovať na inú strednú školu.