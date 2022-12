Zdieľali spolu rovnakú šatňu: Marína Kráľovičová († 95) už víta v nebi Soňu Valentovú († 76)

Prvé Vianoce bez macochy z Perinbaby. Len päť dní po úmrtí emeritnej herečky SND Maríny Kráľovičovej († 95) sa otvárajú nebeské brány pre nemenej úžasnú herečku Soňu Valentovú († 76).

Nezabudnuteľná macocha z Perinbaby skonala v sobotu ráno v seniorcentre, kde sa o ňu s láskou starali počas jesene jej života. Obklopená rodinou, ktorá jej bola stále nablízku, napokon veľká herečka odišla na večnosť. Osudy oboch herečiek sa prepletali celý život. Nielen na pódiu, ale aj v zákulisí, kde spolu zdieľali jednu šatňu, dokonca pobývali v rovnakom centre. Zanechali po sebe kultúrne bohatstvo, ktoré bude už navždy patriť do truhlice národných pokladov.

Do hereckého neba odišla macocha z milovanej Perinbaby Juraja Jakubiska. V pondelok 5. decembra naposledy vydýchla Marína Kráľovičová († 95) a v sobotu 10. 12. ráno o šiestej skonala nezabudnuteľná Soňa Valentová († 76). Napriek tomu, že herečku dlhé roky trápili zdravotné problémy, kvôli ktorým potrebovala 24-hodinovú starostlivosť, jej odchod mal byť pokojný. Podľa informácií Nového Času mala zomrieť v spánku. Jej život sa radikálne zmenil v roku 2016, kedy dostala, dovtedy veľmi aktívna a činorodá herečka, ťažkú cievnu mozgovú príhodu. Fyzicky bola odkázaná na pomoc druhých. Rodina napokon urobila ťažké, ale pre herečku prospešné rozhodnutie a zverila ju do rúk odborníkov.

Za rovnakými múrmi

Valentová najskôr pobývala v senior centre v bratislavskom Starom meste, kde pred pár dňami odišla na večnosť Marína Kráľovičová. Dcéra Valentovej, nemenej známa herečka Katka Hasprová, ale napokon mamu približne po polroku presunula do nového centra v inej časti hlavného mesta. „Bolo nesmierne ťažké vyrovnať sa s takouto situáciou, zvládať všetko a naučiť sa fungovať úplne inak. Život sa vám otočí a, paradoxne, po tom, keď sa situácia akoby stabilizuje, až potom to človeku dôjde. A je to strašne smutné,“ povedala Katarína v minulosti pre Nový Čas Nedeľa. Valentová má ešte staršiu dcéru Natáliu, ktorá žije dlhé roky v Španielsku aj s herečkiným jediným vnukom Erikom.

Kamošky zo šatne

Marína a Soňa, ktoré spolu už klebetia vysoko nad našimi hlavami na nebeskej lúke, spolu desaťročia pôsobili na doskách SND. Boli nielen skvelými kolegyňami, ale aj „šatňovými“ kamarátkami. Zdieľali spolu miestnosť v útrobách divadla, kde sa spoločne zvykli pripravovať na predstavenia. Po tom, čo sa stav Valentovej po príhode výrazne zhoršil, z divadla odišla a miesto v šatni prevzdala iná herečka. Tá však už tiež nie je medzi živými. Mladý talent, Monika Potokárová († 27) totiž spáchala samovraždu. Dnes už táto miestnosť zíva úplnou prázdnotou. Valentová pôsobila v SND, ktoré bolo jej srdcovkou takmer celý jej život, a to od roku 1967 až do roku 2016.

