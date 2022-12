Andrásy spomína na zosnulú Valentovú († 76): Na túto Soničkinu historku nikdy nezabudne

Už sa na nás pozerá z neba. Vo veku 76 rokov nás navždy opustila Soňa Valentová, ktorú dlhé roky trápili zdravotné problémy. Smrť tejto nezabudnuteľnej herečky zasiahla aj humoristu Olivera Andrásyho (65), ktorý bol jej dlhoročný kamarát.

Andrásy svoj smútok neskrýva a so svojimi pocitmi sa podelil so svojimi sledovateľmi prostredníctvom sociálnej siete. "S veľkým smútkom som dnes prijal správu, že naša dlhoročná kamarátka Sonička Valentová nás navždy opustila. Mal som ju naozaj veľmi rád," napísal zabávač s tým, že v jeho programoch bola častým a vítaným hosťom.

K dojemnému statusu pridal aj dva zábery. "Na prvej fotke sme spolu v rámci zájazdového programu Zoči-voči, ktorý sme pripravovali so Števom Skrúcaným. Ďalším hosťom bol úžasný Maroško Kochanský, ktorý už tiež nie je medzi nami," napísal a pokračoval ďalším záberom: "No a na druhej fotke je Sonička so svojou dcérou Katkou Hasprovou ako hosť v našom programe s Eňou - Aj múdry schybí," spomína prostredníctvom fotiek Andrásy.