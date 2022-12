Ako reaguje dcéra Jula Santinského († 61) na otázky o otcovi: Túto konkrétnu nemám rada!

Dcéra Jula Santisnkého († 61), Lucia Molnár Satinská (36) nám v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa porozprávala niečo viac o svojom legendárnom otcovi.

Aký bol váš vzťah s otcom?

Veľmi blízky a veľmi dobrý. Keďže mal inú pracovnú dobu ako moja mama, ktorá je lekárka, veľa času sme trávili s ním, napríklad, keď sme boli chorí. Tato nás nikdy nebral ako deti a nesprával sa k nám tak. Odmalička sa s nami rozprával ako so seberovnými. Bol to veľmi kreatívny otec. Keď sme si kreslili, tak nám potom z obrázkov urobil vernisáž. Raz sme prišli zo škôlky domov a tato nás privítal so slovami, že začaroval vajíčka. Neverili sme mu, ale keď sme išli do chladničky, namiesto vajíčok boli v obale kivi, ktoré vtedy neboli také bežné, ako sú dnes, takže pre nás to bol zázrak. Alebo na Záhorí sme chodili do „žuvačkového lesa“ s vedierkami a zbierali žuvačky, ktoré v ňom normálne rástli. (smiech)

Čiže bol to vyslovene zábavný tato?

U nás bola vždy prísnejšia mama, tá bola na príkazy a zákazy. Tato nám vždy všetko dovolil a my sme mu vždy všetko verili. Napríklad nám hovorieval, že vie začarovať počasie, že keď napríklad začalo snežiť, tak že to on urobil. A my sme mu to všetko verili. Počas chorôb mala jeho kreativita výhody, napríklad nám doma urobil ihrisko - oprel matrac z postele o stenu a my sme sa šmýkali. Samozrejme, v tom prachu sme ešte viac kašľali. (smiech) Tato robil veľa vecí, ktoré asi neboli rodičovsky úplne správne, ale z detského pohľadu to boli veľké zážitky.

Vás sa často pýtajú, že čo by Julo povedal, čo by si myslel… Lichotí vám to?

Nemám rada tú otázku a myslím si, že je v poriadku odpovedať, že neviem. Pretože za tých dvadsať rokov, čo tato zomrel, sa toho veľmi veľa zmenilo. A ja neviem, ako by na všetko reagoval. Môžem vyčítať z jeho diel a denníkov, ako by na niektoré veci reagoval. Vtedy môžem povedať, že tato vtedy povedal toto, zrejme by to povedal aj dnes. Ale či by to dnes naozaj povedal, za to ručiť nemôžem.

Lucii podľa jej slov zanechal otec niečo, vďaka čomu veľa vecí pochopila. V rozhovore sa dočítate aj to, aké mala detstvo s mamou psychiatričkou a otcom hercom. Ako dlho sa rozhodovala, keď jej zatelefonovali s návrhom zrealizovať reklamu s príhovorom jej otca? Stretla sa aj s negatívnymi reakciami? Aj o tom sa dočítate v Novom Čase Nedeľa!