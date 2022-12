Dcéra Lucia o otcovi Julovi Satinskom († 61): Keď som zistila, čo nám po smrti zanechal, veľa vecí som pochopila

Od smrti jedného z najväčších slovenských komikov Júliusa Satinského († 61) uplynulo už 20 rokov. Je preto prekvapivé, že herec sa Slovákom aktuálne prihovára v novej vianočnej kampani Slovenskej sporiteľne slovami: Moji milí Slováci.... Podarilo sa to vďaka unikátnej technológii.

Umelcova dcéra Lucia Molnár Satinská (36), jazykovedkyňa a mama štvorročnej Boglárky a ročného Barnabása, v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa porozprávala nielen o tom, aké je počuť hovoriť otca, ktorého hlas mohol vďaka umelej inteligencii doslova ožiť, ale aj o tom, aký je svet bez neho.





Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Čo ste pocítili, keď vám zatelefonovali s návrhom zrealizovať reklamu s príhovorom vášho otca?

Bola som prekvapená, takéto telefonáty nedostávam každý deň. Tesne po otcovej smrti spravovala pozostalosť po otcovi mama, ale keď som nadobudla plnoletosť, tak som to prevzala ja, takže väčšinou komunikujem za rodinu. Agentúra teda zavolala mne. V týchto veciach sme veľmi opatrní, sme opatrní v tom, ako sa narába s odkazom Jula Satinského. Najprv sme mali stretnutie, kde sme sa bavili o tom, o čom vôbec má kampaň byť. Nie som odborníčka na technológie, a tak som si do posledného momentu nevedela predstaviť, či sa ten hlas napokon podarí, alebo nie. Dôležité je povedať, že všetko, čo Julo svojím hlasom povie, schvaľujeme celá rodina. Nemôže povedať úplne hocičo, a to, čo hovorí, nadväzuje na jeho reálne texty z knihy Moji milí Slováci. Takže nehovorí niečo, čo by sám nepovedal.

Dlho ste sa rozhodovali?

My sme štyria dediči, takže pri takýchto veľkých veciach sa musíme stretnúť a porozprávať. Keďže sme k agentúre nadobudli rýchlo dôveru, aj značka je pre nás dôveryhodná, tak to netrvalo až tak dlho.

Chceli ste, aby sa otec Slovákom ešte raz prihovoril?

Myslím si, že on sa Slovákom stále prihovára cez svoje texty. Počuť jeho hlas je už akási nadstavba, i keď aj ten možno stále počuť z nahrávok a zo záznamov. Toto je ďalší krok, ako ho sprítomniť. Úprimne, skôr sme sa toho báli. Obávali sme sa, že to zahltí celé Slovensko. Zatiaľ mám pocit, že my osobne tým až takí zahltení nie sme a vo svojom okolí máme samé pozitívne ohlasy.

Na internete sa objavili aj negatívne reakcie, s takými ste sa nestretli osobne vôbec?

Žijeme v dobe, keď sú na všetko aj negatívne názory, je to úplne v poriadku. Autorské práva sú naše dedičstvo. Keby niekto zdedil nejaké mäsiarstvo alebo cukráreň, tak po smrti majiteľa tiež môže s touto prevádzkou naložiť podľa svojho uváženia. Také sú princípy dedičstiev. Tak­že áno, ak by bol niekto iný dedičom, možno by sa zachoval inak, my sme sa rozhodli takto. Ku mne sa však reálne negatívne názory nedostali. Diskusie nečítam, tak možno aj preto.

Aký máte názor na technológiu deep fake, ktorá bola využitá v reklame?

Tá reklama je dobrá v tom, že všetci vieme, že to nie je Julo. Vďaka tomu si môže každý veľmi dobre uvedomiť, že čokoľvek, čo dnes počujeme, nemusí byť skutočné. Kampaň je teda aj trochu pripomenutím, že čokoľvek počujeme, je dobré overiť si to. Aby sme nepodľahli takýmto deep fakeom a dezinformáciám. Žijeme vo svete, v ktorom technológie budú čoraz prítomnejšie a my sa musíme naučiť kontrolovať ich a využívať na dobré účely.